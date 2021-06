Vaccini, sospesi Astrazeneca e J&J agli under60: cosa succede a chi aspetta la prima e la seconda dose

Dopo il caso della morte della giovane Camilla, deceduta a 18 anni pochi giorni dopo la somministrazione della prima dose del vaccino Astrazeneca, il Comitato Tecnico Scientifico ha sospeso il vaccino anti covid Astrazeneca e Johnson&Johnson per chi ha meno di 60 anni: a confermarlo, durante una conferenza stampa venerdì pomeriggio, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

«A seguito delle decisioni assunte dal Cts, la nostra Azienda Ligure Sanitaria Alisa - conferma Toti - ha già dato indicazioni a tutte le Asl per sospendere la somministrazione del vaccino Astrazeneca ai liguri con meno di 60 anni».

Cosa succede a chi aveva già prenotato Astrazeneca e Johnson&Johnson, e a chi aspetta la seconda dose

Le seguenti indicazioni valgono per chi ha meno di 60 anni.

Coloro che hanno prenotato nelle liste volontarie manterranno il primo appuntamento ma riceveranno un vaccino a mRNA Pfizer o Moderna. In Liguria si tratta di circa 2400 persone. Gli under60 che dovevano vaccinarsi con Johnson&Johnson e che invece riceveranno un vaccino mRNA riceveranno anche indicazioni per la seconda dose.

Appuntamenti invariati anche per le seconde dosi di Astrazeneca agli under60 che si siano vaccinati nelle liste volontarie con una prima dose Astrazeneca: in Liguria sono oltre 23mila persone che, come deciso dal Cts, riceveranno il richiamo con un vaccino Pfizer o Moderna. Dunque, anche chi ha fatto la prima dose Astrazeneca e ha meno di 60 anni, riceverà una seconda dose diversa, appunto Pfizer o Moderna. «A meno di diverse indicazioni nazionali, a cui ovviamente ci atterremo, il richiamo sarà loro somministrato nell’appuntamento già fissato dopo 12 settimane dalla prima dose» ha detto Toti.

Cosa succede a chi ha più di 60 anni

Non cambia invece la campagna vaccinale per gli over60, per cui è ancora raccomandato un vaccino a vettore virale. Vale a dire che chi ha prenotato la prima dose con Astrazeneca o Johnson riceverà Astrazeneca o Johnson, e idem per la seconda dose di Astrazeneca.