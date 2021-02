Vaccino covid, via libera all'AstraZeneca sino ai 65 anni. Bassetti: «Usarlo per tutte le età»

Via libera dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) all’utilizzo del vaccino anti coronavirus di AstraZeneca anche alle persone che hanno sino a 65 anni di età.

Il Ministero della Salute ha diffuso la circolare in mattinata, innalzando così l’età di dieci anni (in precedenza si parlava di 55 anni) e spiegando che la decisione è stata presa sulla base di «nuove evidenze scientifiche che riportano stime di efficacia del vaccino superiori a quelle precedentemente riportate». Le indicazioni della circolare ministeriale arrivano dopo le nuove raccomandazioni internazionali, tra cui il parere del gruppo Sage dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), e dopo le precisazioni del Consiglio Superiore di Sanità (Iss).

Aggiornando le "Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2" dell'8 febbraio 2021, rendono quindi possibile l'utilizzo del vaccino Astrazeneca per persone "nella fascia di età compresa tra i 18 e i 65 anni (coorte 1956)", compresi "i soggetti con condizioni che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19" ma "a eccezione dei soggetti estremamente vulnerabili".

«Finalmente si è approvato il vaccino di AstraZeneca fino ai 65 anni. Si è così rimediato all'ennesimo errore commesso sui vaccini - ha detto l’infettivologo genovese Matteo Bassetti - Io ho sempre sostenuto, insieme ad altri, che il vaccino di AstraZeneca non è un vaccino di serie B. Vedrete che tra qualche mese con le evidenze scientifiche che si stano producendo, anche in Italia, come già in UK, sarà utilizzato per tutte le età e per tutte le condizioni».

«Troppi errori - ha concluso Bassetti . Davvero troppi». L’infettivologo genovese ha più volte puntato il dito contro quello che ha definito “un trattamento mediatico e scientifico sconsiderato e masochista”, sottolineando la bontà del vaccino AstraZeneca: «La gente lo considera erroneamente un vaccino di serie B. Vi dico invece perché è un vaccino di serie A? È il più semplice per la conservazione (si conserva in un normale frigorifero), è il più economico (costa solo 2,8 euro ovvero meno del costo di produzione- per scelta della casa produttrice che ha deciso di non lucrarci), è efficace tra il 60 e il 75% nel prevenire la malattia sintomatica lieve e nel 100% per la malattia grave e la morte. Ci sono oggi pochi dati negli anziani, ma non vuol dire che non funzioni in chi ha più di 65 anni».