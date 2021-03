Vaccini, al via le prenotazioni tra i 75 e i 79 anni. La Regione al lavoro sulle “liste di riserva”

Al via dalle 23 di lunedì le prenotazioni online dei vaccini anti covid per i liguri tra i 75 e i 79 anni di età: avanza, pur a rilento, la campagna vaccinale in Liguria, e lo fa con il passaggio alla seconda fascia d’età inserita nel piano, quella che segue gli over 80, i pazienti ultra fragili, il personale scolastico e gli altri membri delle categorie prioritarie individuate a livello nazionale.

Proprio come per gli over 80, le prenotazioni partono online tramite il sito messo a punto da Liguria Digitale prenotovaccino.regione.liguria.it, mentre martedì mattina i vaccini si potranno prenotare anche tramite sportelli di Asl, farmacie e al numero verde 800 938818.

«Da censimento oggi in Liguria sono stati somministrati quasi 3.000 vaccini Moderna e Pfizer e poco più di 2.000 AstraZeneca, in realtà a sera sono stati 7.071 i vaccini inoculati - ha detto il presidente della Regione, Giovanni Toti, in una giornata in cui il consiglio regionale è stato dedicato proprio alla campagna vaccinale - ci avviciniamo alla soglia dei 45.000 che avevamo promesso sui 5-6 giorni lavorativi - I medici hanno presentato sino a oggi 67.599 appuntamenti, alcuni l’intero ciclo, altri solo la prima dose e al momento della prima dose viene attribuito l’appuntamento per il richiamo. Quasi 26.000 persone estremamente vulnerabili sono stati individuati e segnalati alle Asl per la vaccinazione di tipo “freeze” nelle sedi vaccinali».

Tra gli estremamente vulnerabili ci sono i pazienti affetti da fibrosi cistica, che potranno vaccinarsi a partire da martedì all’ospedale Gaslini insieme con i loro caregiver, che potranno prenotare il vaccino anche tramite i loro medici di famiglia.

Sul fronte liste di riserva per somministrare i vaccini che vengono eventualmente disdetti (come disposto dal commissario per l’emergenza covid Figliuolo), Toti ha confermato che il consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno che impegna la giunta a predisporre un sistema che garantisca la somministrazione dei vaccini rimasti in caso di disdetta di appuntamenti, anche se «il tema è complesso, perché i meccanismi hanno tutti controindicazioni, dagli assembramenti al rispetto delle categorie prioritarie. Abbiamo comunque approvato un ordine del giorno e le faremo, stiamo comunque parlando di pochissime unità di vaccini perché non c’è una fuga dai centro vaccini, tutte le persone si presentano puntuali all’appuntamento ed è un dato molto residuale».