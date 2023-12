Vaccini anti covid, due giorni ad accesso diretto a Villa Bombrini

Dopo gli open day della scorsa settimana, che in soli due giorni hanno registrato oltre 600 vaccinazioni, Asl3 replica l'iniziativa di vaccinazione anti covid in accesso diretto martedì 19 e mercoledì 20 dicembre 2023 presso la sede di Villa Bombrini.

In entrambe le giornate, dalle ore 8 alle ore 14, i cittadini potranno accedere senza prenotazione all'hub vaccinale Asl3 di Villa Bombrini (ingresso da via Muratori, 11 r cancello – Genova Cornigliano) per effettuare la vaccinazione anti covid, anche in abbinamento, per chi lo desidera, alla vaccinazione antinfluenzale.

Attiva, in queste due giornate, la linea 'Silver', dedicata agli over 70. L'iniziativa va a integrare l'offerta presente su prenoto vaccino (con prenotazione).