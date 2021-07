Bassetti: "Vaccini efficaci anche contro la variante Delta, buona fortuna a chi decide di rischiare"

Il primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova ha pubblicato sui propri social un articolo uscito sulla rivista scientifica 'New England Journal of Medicine', in cui si conferma l’efficacia dei vaccini sulla variante Delta

Matteo Basseti, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, ha pubblicato sui propri social un articolo uscito sulla rivista scientifica 'New England Journal of Medicine' (che elabora dati raccolti da Public Health England), in cui si conferma l’efficacia dei vaccini sulla variante Delta del covid.

"Secondo lo studio pubblicato - ha scritto sui propri social l'infettivologo genovese - con due dosi di vaccino si raggiunge l’88% di efficacia con il vaccino di Pfizer e del 67% con quello di AstraZeneca, di poco inferiore all’efficacia nei confronti della variante alfa"

"Questo significa - ha sottolineato il professore - che i vaccini funzionano quindi su tutte le varianti più diffuse. Chi non si è vaccinato e non si vaccinerà sarà destinato a essere contagiato dalla variante Delta che da agosto sarà predominante anche in Italia. Buona fortuna a chi decide di rischiare".

Bassetti è anche intervenuto sul tema dell'obbligo vaccinale per gli insegnanti, lo riferisce una nota stampa Adnkronos: "Sono d'accordissimo sull'obbligo vaccinale per gli insegnanti. Si tratta dell'unico modo per avere una scuola sicura a settembre. Mi pare che ad oggi ci siano il 70% degli insegnanti e il 30-35% dei ragazzi vaccinati: entro settembre con i ragazzi non credo che si farà in tempo a immunizzarli tutti, ma per i docenti è possibile, basta varare un provvedimento domani e per il 15 settembre abbiamo immunizzato tutti i docenti. La decisione va presa oggi".