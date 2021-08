Vaccini agli under 18 senza prenotazione, Toti: "Noi siamo pronti"

Il presidente della Regione Giovanni Toti ha annunciato che la Liguria è pronta a predisporre corsie preferenziali per vaccinare i ragazzi tra i 12 e i 17 anni a partire dal 16 agosto anche senza preventiva prenotazione, seguendo le direttive del generale Figliuolo che nelle ore precedenti aveva inviato una lettera a tutti i presidenti di regione e province autonome per puntare l'attenzione sulla vaccinazione dei giovani in previsione della riapertura delle scuole e dell'avvio della prossima stagione sportiva.

"Noi siamo pronti - ha commentato in serata il governatore della Liguria - nel frattempo è operativa da mercoledì 11 agosto, con più di 900 dosi somministrate, la corsia preferenziale dedicata proprio agli adolescenti liguri tra i 12 e i 17 anni all’Hub nella Torre Msc a Genova. La stima è che solo a San Benigno di qui alla fine della prossima settimana arriveremo a 10 mila vaccinati sotto i 18 anni e da lunedì 16 agosto siamo in grado di predisporre corsie preferenziali per vaccinare i ragazzi tra i 12 e i 17 anni anche senza prenotazione".

“Le Open Night in programma in Asl5 - ha concluso Toti - continuano ad essere aperte anche ai ragazzi tra i 12 e i 17 anni che quindi possono vaccinarsi senza aver effettuato la prenotazione (ma in presenza di almeno un genitore e con il consenso informato firmato da entrambi). Dal 23 agosto apriranno anche le linee ‘a presentazione’, senza necessità di prenotazione per gli over 18. Una scelta dedicata in maniera prioritaria al personale scolastico e soprattutto agli insegnanti e agli altri lavoratori".