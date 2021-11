Vaccini e tamponi, cambia l'organizzazione degli hub nel Tigullio

Prosegue la campagna vaccinale anti covid-19, promossa dalla Asl4, che, a decorrere da mercoledì 1 dicembre 2021, sarà rimodulata in funzione delle nuove condizioni epidemiologiche, logistiche e del calendario delle terze dosi, con possibilità di ricevere la somministrazione del vaccino anti covid-19, con accesso sia libero sia su prenotazione, nei seguenti Hub:

Hub di Chiavari: a seguito della chiusura dei centri vaccinali Stelmilit di Caperana e Auditorium San Francesco e del centro tamponi di Colmata, l'hub vaccinale-tamponi sarà concentrato nell'area del Polo sociosanitario della Asl4 in via G.B. Ghio 9, attivo con una collocazione transitoria per alcuni mesi il lunedì e giovedì dalle ore 9 alle 14 e il sabato dalle ore 8 alle ore 18, esclusi i festivi. Inoltre, nell'hub di Chiavari sarà attivo anche uno sportello specifico per il solo vaccino antinfluenzale il mercoledì dalle ore 9 alle 14, con accesso per gli aventi diritto solo su prenotazione al numero verde regionale o agli sportelli Asl4.

Hub di Sestri Levante: presso gli uffici comunali di via Dante (g.c.) l'hub vaccinale-drive tamponi attivo il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 14 e il sabato dalle ore 8 alle ore 18, esclusi i festivi.

Hub di Rapallo: presso l'ospedale Nostra Signora di Montallegro l'hub vaccinale-drive tamponi da lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14 e il sabato dalle 8 alle 18, esclusi i festivi. Per i tamponi ai fini green pass: dal 20 novembre 2021 il servizio tamponi senza prenotazione (anche drive) dell'hub di Rapallo sarà attivo dal lunedì alla domenica dalle ore 8 alle 13. L’accesso a tutti i centri vaccinali può avvenire su prenotazione con i consueti canali (con orario stabilito e percorso specifico riservato) ovvero anche senza prenotazione: in tal caso ogni giorno all'ora di apertura del centro saranno consegnati in ordine cronologico di arrivo un totale di numeri progressivi pari alla capienza massima dell'offerta giornaliera totale sottratti i prenotati del giorno, e con percorso diversificato. All'esaurimento dei numeri si dovrà accedere in un'altra giornata.

In occasione della somministrazione del vaccino anti covid-19 sarà possibile ricevere anche il vaccino antinfluenzale se il soggetto possiede i requisiti previsti. Nel periodo autunnale proseguirà a termine il tour Gulliver in alcuni comuni dell'entroterra per assicurare le vaccinazioni domiciliari e offrire l'opportunità di vaccinazioni di prossimità ai cittadini ultrasessantenni.