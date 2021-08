Covid, da lunedì vaccini senza prenotazione per insegnanti e under 18

Vaccini ad accesso diretto per insegnanti e under 18 a partire da lunedì 23 agosto 2021 nelle cinque Asl della Liguria. Per quello che riguarda Genova saranno la Sala Chiamata del Porto e il Teatro della Gioventù i due punti in cui sarà possibile ottenere la propria dose senza bisogno di prenotazione.

"Ci aspettiamo anche una grande risposta - ha commentato il presidente della Regione Toti - da parte degli insegnanti e della fascia dei giovani tra 12 e 18 anni per i quali abbiamo organizzato una linea di vaccinazione con accesso diretto. Nonostante il periodo estivo moltissime persone hanno aderito alle nostre Open Night di questa settimana. Un grande risultato merito dei nostri operatori sanitari e medici"

Per quello che riguarda l'andamento epidemiologico nell'ultimo bollettino di sabato 21 agosto sono stati registrati 153 i nuovi positivi in Liguria su 3.368 tamponi molecolari e 4. 857 test antigenici. Di questi 36 sono nella Asl 1, 18 in Asl 2, 52 in Asl 3, 21 in Asl 4 e 24 nella Asl 5 spezzina. Stabile il numero degli ospedalizzati tre persone in meno risetto a venerdì) per un totale di 12 in terapia intensiva, due le persone decedute. L’incidenza settimanale si attesta a 74 nuovi casi su 100.000, in lieve flessione (soglia di rischio per il passaggio in zona gialla è 150).

Vaccini senza prenotazione per insegnanti e under 18

Ecco dove sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione da lunedì 23 agosto.

ASL1

Stazione ferroviaria di Taggia - da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 13

Palabigauda di Camporosso - lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8 alle 14

Palasalute di Imperia - da lunedì a venerdì, dalle 14 alle 19

Sede ASL1 di via Lamboglia Ventimiglia: lunedì, martedì, giovedì e venerdi 9-14, solo personale scolastico



ASL2

Palacrociere di Savona - da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 19

Hub Santa Caterina di Finale Ligure - sabato, dalle 9 alle 19



ASL3

Sala Chiamata del Porto - da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 18; sabato, dalle 8 alle 13

Teatro della Gioventù - da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 18; sabato, dalle 8 alle 13



ASL4

Hub San Francesco di Chiavari - da lunedì a sabato, dalle 9 alle 15

Rapallo (Ospedale via San Pietro, area primo soccorso) - da lunedì a sabato, dalle 9 alle 15

Sestri Levante (Uffici Comunali, viale Dante) - da lunedì a sabato, dalle 9 alle 15

Scuola di Telecomunicazioni delle Forze Armate di Chiavari - da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 20



ASL5