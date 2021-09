Vaccini ai senza fissa dimora, un camper a Caricamento

Le persone senza fissa dimora avranno l'opportunità di vaccinarsi grazie alla collaborazione tra Asl e Comune. Da mercoledì 22 settembre, dalle 8 alle 14 in piazza Caricamento, davanti a palazzo san Giorgio, a chi vive ai margini della società verrà somministrato il vaccino in un ambulatorio-camper dell'Asl.

L'operazione è rivolta a soggetti che non hanno rapporti diretti con le associazioni del terzo settore e che si spostano sul territorio e che spesso non sono raggiunti dalle informazioni. Al punto vaccini mobile oltre a due medici infettivologi e infermieri, saranno presenti assistenti sociali e mediatori culturali che parlano inglese e arabo. Il codice fiscale sarà generato direttamente sul posto ma sarà obbligatorio avere un documento d'identità. Dopo la vaccinazione, è stato scelto Pfizer per loro, gli operatori sociali manterranno un contatto fino a due giorni per supportarli in caso di reazioni avverse.