Covid, ecco le sedi vaccinali del medici di famiglia: oggi via alle prenotazioni

Al via da oggi pomeriggio le prenotazioni del vaccino anti coronavirus dai medici di medicina generale da parte delle categorie prioritarie individuate dal piano vaccinale nazionale, e dunque insegnanti (di ogni genere e ruolo), agenti di polizia Locale e pazienti fragili e ultra fragili.

Le prenotazioni avverranno tramite piattaforma Polis con un sistema messo a punto da Liguria Digitale, nelle modalità cui gli stessi medici hanno abituato i pazienti: la richiesta arriverà dalla persona che attende la vaccinazione, e che verrà inserita all’interno di un database con la specifica sulla data e su dove riceverà la sua dose.

La scelta è doppia per la somministrazione, che partirà dal 15 marzo, è doppia: il medico può decidere di somministrare il vaccino nel suo studio, un po’ come accade per quello anti influenzale (il vaccino, per questa fase, è quello di Astrazeneca), oppure di utilizzare le sedi messe a disposizione dalla Asl, dove trova sia il personale sia l’attrezzatura necessaria.

L’unica eccezione a questo modello sono i pazienti ultra fragili, che devono necessariamente ricevere i vaccini Pfizer o Moderna e che devono quindi essere indirizzati verso la sede vaccinale della Asl, proprio come gli over 80.

A regime, l’obiettivo è arrivare a 50.000 vaccini somministrati a partire dalla settimana prossima: la stima è di ulterori 23.000 vaccini a settimana, che si aggiungono ai 26-27mila già somministrati a oggi dalle Asl. Regione Liguria, però, ha deciso di aumentare ulteriormente il ritmo coinvolgendo anche operatori della sanità privata, come confermato dal presidente Giovanni Toti.

Elenco sedi vaccinali medici di famiglia

In Liguria le sedi messi a disposizione dalla Asl sono 23, suddivise per Asl che a loro volta sono suddivise per distretti: ecco l’elenco

Asl 1

- Distretto di Ventimiglia: Palazzina ex uffici ospedale di Bordighera dalle 14 alle 22

- Distretto di Sanremo: Palafiori, corso Garibaldi, dalle 14 alle 22

- Distretto di Imperia: Palasalute, via Acquarone 9 dalle 14 alle 22

Asl 2

- Distretto Bormide: presso Bocciodromo, vicolo San Rocco 1 - Millesimo

- Distretto Savonese: via Brilla 1 - Savona

- Distretto Albenganese: presso Auditorium San Carlo, via Roma 70 - Albenga

- Distretto Finalese: via Ticino 10 rosso - Borghetto Santo Spirito

Asl 3

- Distretto 8: Casa della Salute (ex COPROMA), piazzale Odicini 4 - Voltri? da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18

- Distretto 9: Palazzo della Salute ex Manifattura Tabacchi, via Soliman 7 - Sampierdarena da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18

- Distretto 10: Piastra ambulatoriale Celesia, via P.N. Cambiaso 63 - Rivarolo? da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18

- Distretto 11: Poliambulatorio XII Ottobre, via XII Ottobre 10 - Centro ?da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18

- Distretto 12: Palazzo della Salute di Struppa, via Struppa 150 - Struppa ?da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18

- Distretto 13: Palazzo della Salute di Nervi, via Missolunghi 17 - Nervi ?da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18

Asl 4

siti HUB

- Distretto 14: Ospedale Nostra Signora di Montallegro - Rapallo?? da lunedi a venerdi dalle ore 16 alle ore 20

- Distretto 15: ?Auditorium S. Francesco? - Chiavari? da lunedi a venerdi dalle ore 16 alle ore 20

- Distretto 16: ex Uffici via Dante?? - Sestri Levante ?da lunedi a venerdi dalle ore 16 alle ore 20

?siti SPOKE (a disposizione dei Medici di medicina generale dalle 16 alle 20 da lunedì a venerdì)

- Rapallo – Ospedale Via San Pietro area primo soccorso

- Chiavari – Auditorium San Francesco, piazza Matteotti

- Sestri Levante – Uffici Comunali, Viale Dante

In caso di ulteriori necessità, verranno attivate anche una o più ulteriori linee vaccinali dalle ore 9 alle ore 15 dal lunedì al sabato a Chiavari.

Asl 5

Distretto 17: presso Presidio San Nicolò, via N.S. della Guardia - Levanto

Distretto 17: via Caduti Nassiriya - Brugnato

Distretto 18: c/o Ex Fitram, via Canaletto 100 - La Spezia

Distretto 19: presso Ospedale San Bartolomeo, piano Terra - Sarzana