Vaccini: chiude l'hub della fiera, l'attività prosegue alla sala Chiamata del porto

In queste ore chi era prenotato per la seconda dose sta ricevendo un sms relativo alla nuova sede. Data e ora dell'appuntamento restano le stesse

Sarà attivo da martedì 3 agosto il nuovo hub vaccinale Asl3 presso la Sala Chiamata del Porto - Culmv (presso Circolo ricreativo Luigi Rum, piazzale San Benigno 1), dove confluiranno le vaccinazioni della linea Asl3 precedentemente somministrate presso l'hub vaccinale - ambulatorio blu - della Fiera del Mare attivo fino a lunedì 2 agosto compreso, dalle 8 alle 18.

Gli utenti che hanno già ricevuto la prima dose - e che per il richiamo avrebbero dovuto recarsi presso la sede fieristica (ambulatorio blu) a partire dal 3 agosto - vengono ricontattati via sms per la comunicazione della nuova sede. L'indicazione di giorno e orario per la vaccinazione, invece, rimane quella indicata al momento della somministrazione della prima dose.

Per raggiungere più comodamente la nuova sede sarà attiva dal 3 agosto, in collaborazione con Amt, una navetta circolare gratuita con partenza da via Fanti d'Italia (zona Principe) attiva dalle 7.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 7.30 alle 13.30 il sabato. Le partenze dal 3 al 28 agosto sono previste ogni 20 minuti. È attiva anche una fermata intermedia in corrispondenza della fermata della metropolitana a Dinegro.

Per prenotazioni di prima dose di vaccino, invece, sono a disposizione i consueti canali: