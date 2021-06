Vaccini, richiami anticipati e giornate ad accesso diretto: le nuove strategie della Regione

Toti: “La prossima settimana presenteremo alcune iniziative con giornate di vaccinazione ad accesso diretto e l'anticipo della seconda dose, per evitare a coloro che volessero prenotare in questi giorni di averla nel periodo solitamente dedicato alle vacanze"

“Il Covid-19 continua a perdere terreno nella nostra regione. Da venerdì 25 giugno l’ospedale di Albenga è covid-free e lo è anche il Comune di Portofino dove tutti i residenti sono stati vaccinati. Da lunedì inoltre verrà meno l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, una decisione ormai non più a fronte di dati che continuano ad essere molto incoraggianti: se continueremo a comportarci con prudenza e senso di responsabilità, sono convinto che la ripresa sarà vera e duratura, a partire dai prossimi mesi estivi”. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti fa il punto della situazione sull’emergenza Covid.

Per quanto riguarda i numeri, “siamo stabili a 30 pazienti ricoverati nei nostri ospedali - prosegue Toti - di cui solo 8 in terapia intensiva, dove il tasso di occupazione dei posti letto è al 4% (rispetto alla soglia del 30%) mentre nei reparti di area medica è al 2% (soglia 40%). Anche l’Rt è stabile a 0.65 mentre l’incidenza settimanale media ogni 100mila abitanti è di 5 casi a livello regionale, 10 a Savona, 2 alla Spezia, 3 ad Imperia e 4 a Genova. Anche oggi non sono stati registrati decessi legati al Covid”.

Il presidente Toti aggiunge che “secondo le valutazioni del ministero della Salute, dell’Istituto di Sanità e della Cabina di regia nazionale, la Liguria si colloca in una fascia di rischio medio basso, perfettamente coerente con il passaggio in area bianca avvenuto il 7 giugno scorso e con la zona verde europea in cui ci troviamo”.