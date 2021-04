Vaccini covid, la proiezione dell’assessore Niccolò: «L’80% dei liguri vaccinati entro novembre»

La maggior parte dei liguri, procedendo al ritmo attuale di somministrazione, si ritroverà vaccinata contro il coronavirus entro ottobre 2021: la proiezione è dell’assessore comunale alla Sanità, Massimo Nicolò, che rispondendo a un’interrogazione legata proprio ai vaccini ha fornito alcuni numeri sulla campagna vaccinale in regione sfruttandoli per fare, appunto, una previsione.

«La Liguria e Genova si stanno comportando bene - ha detto Nicolò in Sala Rossa - abbiamo il 7,6% di vaccinazioni in rapporto alla popolazione e il 25,78% di dosi somministrate sempre in rapporto alla popolazione. Tenendo conto del fatto che abbiamo somministrato 10.000 dosi negli ultimo sette giorni ho fatto alcune proiezioni: avremo l’80% della popolazione ligure vaccinata entro lunedì 8 novembre».

Con 12.000 vaccini a settimana, ha proseguito Nicolò, «i tempi si accorciano e riusciremo a farlo a settembre 202».

L’assessore alla Sanità è stato chiamato in causa dal consigliere Mauro Avvenente, che ha preso il posto della collega Mariajosé Bruccoleri nell’esporre un’interrogazione sulla possibilità di istituire un polo vaccinale per i dipendenti del Comune al Matitone, sfruttando i due medici del lavoro impiegati al piano terra per mettere in sicurezza i dipendenti che lavorano a contatto con il pubblico.

«Se avessimo la possibilità di farlo lo faremmo certamente - ha detto Nicolò - Le regole e le procedure però cambiano di giorno in giorno e di ora in ora, a oggi le regole vaccinali sono state nuovamente cambiate in corso d’opera e le persone devono essere vaccinate dando indicazione sulla base dell’età, con questo sistema non è possibile procedere in maniera alternativa».