Vaccini covid, il cronoprogramma sino a giugno. Figliuolo apre agli over 40 dal 17 maggio

Riprende la programmazione, la prenotazione può essere fatta tramite numero verde. Il commissario Figliuolo annuncia: via libera alla prenotazioni per gli over 40 a partire già dal 17 maggio

Da giovedì 13 maggio ripartono le prenotazioni per i vaccini anti coronavirus per il personale scolastico under 60, mentre arriva la comunicazione del generale Figliuolo, commissario per l'emergenza coronavirus, alle Regioni: dal 17 maggio si può procedere con la prenotazione per gli over 40.

Sino a oggi gli over 40 avrebbero potuto iniziare a prenotare il vaccino in Liguria a partire da giugno: l'8 giugno per la fascia d'età 45-49 anni, il 15 giugno per chi ha tra i 40 e i 44 anni. Nella nota inviata alle Regioni invece si anticipa praticamente di un mese, con l'avvertenza di “continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, classi di età over 60, cittadini che presentano comorbidità, fino a garantirne la massima copertura”.

Figliuolo specifica che la campagna vaccinale sta procedendo bene, e che "si dà facoltà alle Regioni e Province Autonome di avviare prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i cittadini over 40, ovvero fino ai nati nel 1981".

Il personale docente, intanto, può procedere con la prenotazione a partire da giovedì tramite il numero verde 800 938 818, attivo dalle 8 alle 18 nei giorni feriali. Chi aveva già prenotato un appuntamento, cancellato dopo le nuove direttive di utilizzo del vaccino Astrazeneca, riceverà invece un sms con la riprogrammazione dell’appuntamento, che in caso di annullamento dovrà essere riprenotato.

Dal 18 maggio è previsto invece l'avvio delle prenotazioni per gli over 50: i cittadini di età compresa tra i 50 e i 54 anni potranno già prenotare il vaccino online, sul portale prenotovaccino.regione.liguria.it, dalle 23 di lunedì 17 maggio, mentre il numero verde e le farmacie saranno attivi dal 18. Resta da capire, dunque, se l'apertura di Figliuolo modificherà il cronoprogramma.

A livello nazionale, intanto, sono complessivamente circa 3 milioni le dosi di vaccino in arrivo entro la fine di questa settimana. Mercoledì mattina è iniziata la distribuzione di circa 2,1 milioni di dosi di vaccino Pfizer, e le consegne alle strutture designate alle Regioni si concluderanno in giornata.

Nella giornata di giovedì è previsto l'arrivo di oltre 170 mila dosi di Janssen all'hub nazionale vaccini della Difesa, dove entro la fine di questa settimana arriveranno anche circa 360 mila dosi di Vaxzevria e oltre 390 mila di Moderna.