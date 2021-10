Vaccini anti covid, due giorni di 'open day' per la Polizia

Asl3, in collaborazione con la Questura di Genova, organizza presso l’Hub sala Chiamata del Porto (piazzale San Benigno, 1) due 'open day' vaccinali nelle giornate di lunedì 11 e martedì 12 ottobre dedicati al personale della Polizia di Stato. Nello specifico sarà messa a disposizione una linea in accesso diretto per effettuare la vaccinazione (sia prima che seconda dose) negli orari di apertura dell’Hub (dalle 8 alle 18) senza prenotazione, con percorso dedicato.

"Ringrazio l'Asl e il dottor Bottaro - afferma il questore della provincia di Genova Vincenzo Ciarambino - per questa opportunità volta a favorire l'ulteriore implementazione dei vaccinati nella Polizia di Stato".

"Siamo lieti - spiega Luigi Carlo Bottaro, direttore generale Asl3 - di mettere a disposizione l’Hub Sala Chiamata del Porto per questa importante iniziativa che nasce da un percorso di costante e proficua collaborazione con il Questore. L’ottica è sempre quella di favorire e quindi di incrementare l’adesione alla campagna vaccinale anti-covid. Il nostro forcing operativo è a disposizione della città attraverso diverse modalità che cercano di venire incontro il più possibile alle esigenze delle persone. La formula dell'accesso diretto con copertura oraria dalle 8 alle 18 dal lunedì al sabato ne sono un esempio così come i numerosi 'open day' organizzati nel tempo".

Gli 'open day' prevedono una linea dedicata e si svolgono in contemporanea alle normali e consuete vaccinali attività svolta presso l’Hub.