San Fruttuoso, in funzione il nuovo centro vaccinale in piazza Manzoni

È aperto da lunedì mattina il nuovo polo per vaccini anti coronavirus in piazza Manzoni, che servirà il territorio della bassa Valbisagno.

L’hub vaccinale, allestito all’interno della sala del Consiglio del Municipio Bassa Valbisagno, sarà gestito in accordo con le farmacie Scanavino, Martinelli, Ormea, Imperiale e Popolare, e sarà attivo nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 13.00 alle ore 18.00.

Le prenotazioni potranno essere effettuate tramite i consueti canali della Regione Liguria, e il meccanismo funzionerà esattamente come per le farmacie. A mettere a disposizione lo spazio è stato il Municipio Bassa Valbisagno, che è andato incontro alle richieste che Regione e Comune hanno rivolto ai vari Municipi e Comuni.

«Il Municipio Bassa Val Bisagno, al fine di sostenere la campagna vaccinale, ha messo a disposizione delle Farmacie un “gazebo” con tavolini e sedie presso l’area esterna di piazza Manzoni per le attività di prima accoglienza del pubblico - ha fatto sapere il presidente di Municipio, Marino Ferrante - servizi igienici per il personale medico, nonché la Sala del Consiglio Municipale per la somministrazione dei vaccini, dotata di arredi, attrezzature informatiche e connessione di rete per lo svolgimento delle incombenze di carattere amministrativo».