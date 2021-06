Vaccino, prenotazioni al via per i 30-34enni. Da domani gli over60 genovesi potranno scegliere anche Pfizer o Moderna

Alle 23 di martedì 8 giugno si aprono le prenotazione per la fascia di età 30-34 e da domani per convincere gli indecisi over60 possibilità di scegliere anche Pfizer o Moderna

«La nostra campagna vaccinale prosegue a pieno ritmo», comunica il presidente della Regione Giovanni Toti in una nota. «Dopo il boom di prenotazioni per i giovanissimi tra 12 e 18 anni (questi ultimi nati nel 2003) aperte da ieri sera, nei prossimi giorni proseguiremo, con un minimo di scaglionamento, per raggiungere entro venerdì tutta la popolazione "vaccinabile" con le fasce 30-34 anni, 25-29 anni, 18-24 anni». Nel frattempo si attende l'arrivo di nuove dosi di vaccini come assicurato dalla struttura commissariale del generale Figliuolo.

Dalle 23 di oggi, martedì 8 giugno, attraverso il sito prenotovaccino.regione.liguria.it partiranno le prenotazioni per la vaccinazione nella fascia di età 30-34 anni e da domani, mercoledì 9, si potranno utilizzare anche gli altri canali a disposizione (farmacie, sportelli Cup e numero verde).

Per la fascia 25-29 anni invece le prenotazioni sul portale apriranno dalle 23 di domani, mercoledì 9 (e da giovedì 10 anche attraverso gli altri canali) mentre per i liguri con età tra 18 (nati nel 2002) e 24 anni sarà possibile prenotare il vaccino a partire dalle ore 23 di giovedì 10 attraverso il portale e da venerdì 11 anche attraverso gli altri canali.

Anche gli over60 genovesi potranno scegliere il vaccino

Finora il mantra era stato "il vaccino non si può scegliere" ma le carte in tavola sono cambiate anche in Asl3. Da domani i 60enni e 70enni genovesi non ultravulnerabili o disabili che fino ad oggi sono stati vaccinati con Astrazeneca o Johnson, potranno prenotare in tutte le Asl della Liguria anche il Pfizer o il Moderna. «L’auspicio è che questa possibilità, già attiva in tutte le Asl eccetto la Asl3 dove sarà attivata da domani, aumenti l’adesione alla campagna vaccinale da parte di questi cittadini liguri che, ad oggi, si sono dimostrati quelli maggiormente restii alla vaccinazione con i sieri consigliati per la loro fascia di età da Ema e Aifa», ha spiegato Toti.

La campagna vaccinale e l'andamento del virus

«La Liguria ha somministrato ad oggi 1 milione e 51.417 vaccini, pari al 93% di quelli consegnati. Di questi, 354.907 sono seconde dosi. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate oltre 17mila dosi (17.013), di cui 12.216 di vaccini freeze (Pfizer o Moderna) e 4.797 di vaccini cold (Astrazeneca o Johnson)».

Per quanto riguarda i dati legati all’andamento della pandemia da Covid-19 in Liguria scendono ancora i contagi con 21 nuovi positivi a fronte di 4.407 tamponi tra molecolari e antigenici rapidi. Scendono anche i pazienti ricoverati: sono complessivamente 97 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (-2 da ieri) e 76 nei reparti di media intensità di cura. Infine, sono 65 in meno in 24 ore le persone in isolamento domiciliare e sono in diminuzione anche l’incidenza di casi positivi ogni 100mila abitanti nell’ultima settimana: l’incidenza media ligure è di 12 casi, 13 a Savona, 8 alla Spezia, 3 ad Imperia e 14 a Genova ma si registrano, purtroppo, ancora due decessi.