Open night Pfizer, oltre 2.000 vaccinati. Toti ai no-vax: "La vostra libertà finisce dove inizia quella degli altri"

Sono state oltre 2.000 le persone vaccinate contro il coronavirus durante la seconda open night organizzata dalla Regione nelle cinque Asl liguri.

Le dosi Pfizer somministrate sono state, per la precisione, 2.046 persone, quasi 500 in più rispetto alla prima open night di giovedì 8 luglio. E ancora una volta a rispondere all’appello alla vaccinazione sono stati i giovani e gli under 50, “dimostrando di aver capito l’importanza del vaccino per sconfiggere il virus - è stato il commento del presidente della Regione, Giovanni Toti - sono loro infatti l’ago della bilancia per metterci definitivamente alle spalle questa pandemia”.

La Asl in cui sono state effettuate più vaccinazioni è stata la Asl 3: 826 persone si sono presentate all’hub della Fiera del Mare per ricevere la prima dose. In Asl1 si sono vaccinate 295 persone all’hub di Sanremo e 180 a Imperia, in Asl2 presso l’hub del Palacrociere i vaccinati sono stati 353 (il centro vaccinale è stato chiuso alle 23, con le somministrazioni terminate alle 24), in Asl4 si sono vaccinate 184 persone, in Asl5 208. Per tutti, il richiamo con la seconda dose è previsto dopo 21 giorni.

Toti ha quindi confermato l’intenzione di anticipare gran parte dei richiami, senza prenotazione, a 21 giorni per Pfizer e a 28 per Monderna: “Stiamo studiando le modalità”, ha spiegato dopo il sopralluogo in Fiera effettuato proprio per l’open night: “Se non vi vaccinate contro il covid risaliranno i contagi, gli accessi in ospedale e ci richiuderanno in casa - ha ribadito - La vostra libertà finisce dove inizia quella degli altri, molti dei quali oggi con grande senso civico per la salute di tutti sono in coda per i nostri open night Pfizer, che stasera siamo a promuovere con l’amico Matteo Bassetti e il comico Andrea Di Marco, uno dei tanti testimonial della nostra campagna”.