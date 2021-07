Vaccini, nel fine settimana nuovi open day: il calendario in Liguria

Dopo i circa ottomila vaccini somministrati nello scorso fine settimana tornano gli open day ad accesso diretto (senza prenotazione) nelle cinque Asl della Liguria, con il richiamo garantito a 21 giorni. A Genova si terranno ancora presso l'Hub Fiera di Genova tra sabato 10 e domenica 11 luglio 2021, dove giovedì 8 luglio andrà in scena anche il primo 'open night', con vaccini senza prenotazione dalle ore 20 alle ore 24.

"Gli open day che sono stati realizzati sul territorio sono stati un successo - afferma il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti - con oltre 10mila persone che hanno ricevuto la prima dose Pfizer, tra cui molti giovani. Il messaggio è chiaro: il vaccino è indispensabile per difendere noi stessi e chi ci sta vicino dal virus e dalle sue varianti e rappresenta l’unica via di uscita dalla pandemia, per poter tornare alla nostra vita, ad abbracciare i nostri cari, a lavorare, garantendo anche alla nostra economia una ripartenza stabile e duratura nei prossimi anni. L’invito che rivolgiamo ai cittadini è di presentarsi agli open day negli orari indicati, soprattutto per evitare disagi o lunghe attese".

Calendario open day vaccini in Liguria

In particolare, gli open day si svolgeranno: