Vaccini covid, Poste Italiane consegna 4.100 dosi di Moderna

Arriveranno a destinazione domani, venerdì 7 maggio 2021, i furgoni del corriere di Poste Italiane, Sda, per la consegna a Genova di 4.100 dosi del vaccino Moderna.

Nella giornata di venerdì alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, prenderanno in carico i vaccini Moderna a Sestri Levante e proseguiranno il loro viaggio, sempre grazie ai mezzi di Sda, per raggiungere la loro destinazione finale presso l’Ospedale Villa Scassi di Genova.

In totale il Corriere Sda, in collaborazione con l’Esercito Italiano, sta consegnando in Italia 398.400 dosi di Moderna.

Da martedì 11 maggio alle 23 partiranno, sempre sul portale, le prenotazioni per la fascia 55/59 e dal giorno dopo al numero verde.

Prosegue la campagna vaccinale in Liguria: l'11 maggio alle 23 partiranno le prenotazioni per la fascia di età compresa tra i 55 e i 59 anni, il 18 maggio quelle per la fascia compresa tra i 50 e i 54 anni. Il presidente della Regione Giovanni Toti ha poi anticipato durante l'ultimo punto stampa sul covid che probabilmente da giugno si potrà andare avanti senza fasce di età.