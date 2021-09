Covid, Toti: "Liguria in zona bianca dal 7 giugno, grazie ai vaccini"

La Liguria è in zona bianca dal 7 giugno e gli indicatori rimangono al di sotto dei parametri di rischio.

Il presidente della Regione Giovanni Toti ha fatto il punto della situazione: "Grazie all’efficace campagna di vaccinazione che stiamo portando avanti, nella nostra regione l’incidenza settimanale media cala ancora attestandosi a 33. L’Rt è a 0.79 con il tasso di occupazione dei posti letto di Terapia Intensiva al 2%, mentre il tasso di occupazione dei posti letto di area medica è al 5%, con entrambi gli indicatori al di sotto dei parametri di rischio. Questo conferma stabilmente la Liguria in zona bianca, obiettivo raggiunto il 7 giugno e mai più abbandonato”.

Il governatore ha poi parlato dell'avvio della campagna dedicata alla terza dose 'booster' di vaccino anti covid per le persone che rientrano nelle categorie di rischio indicate nelle circolari ministeriali. "Dopo le prime somministrazioni ora sono 317 le prenotazioni alle persone ultravulnerabili. Per questa fascia di popolazione è necessario mettersi in sicurezza in vista dell’inverno e la prima riposta è stata importante. Intanto, nella fascia di popolazione over 12, l’81% della popolazione ligure ha ricevuto almeno una dose di vaccino".

In Liguria riceveranno la terza dose circa 35mila persone, che rientrano nelle categorie di rischio indicate nelle circolari ministeriali. Per tutti loro è possibile prenotare la terza dose attraverso il portale e attraverso gli altri consueti canali (farmacie con servizio Cup, numero verde 800 938 818 e sportelli Cup di Asl e ospedali).

Regione Liguira consiglia, in ogni caso, di contattare il proprio specialista che segue il percorso clinico per valutare le migliori tempistiche per la vaccinazione in base alla propria patologia o alle terapie in corso.