Vaccini anti covid al centro commerciale, Asl 3: "Iniziativa apprezzata"

Si è svolto nella giornata di giovedì 28 dicembre 2023 l’open day vaccinale anti covid presso il Centro Commerciale L’Aquilone di Genova Bolzaneto.

"L’iniziativa è stata molto apprezzata dagli utenti" commenta Asl 3 in una nota. Sono state ottantasei le vaccinazioni effettuate in circa quattro ore dallo staff della S.C. Igiene e Sanità Pubblica diretta dal dottor Giacomo Zappa. Per chi ne ha fatto richiesta la vaccinazione anticovid è stata somministrata anche in abbinata all’antinfluenzale. L'evento è stato promosso da Asl3 è in collaborazione con Coop Liguria e Centro Commerciale L’Aquilone.

