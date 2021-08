Vaccini, dal 23 agosto linea dedicata per il personale scolastico

In vista dell’apertura delle scuole, dal 23 agosto in tutti gli hub apriranno delle linee "a presentazione’", senza bisogno, cioè, di prenotazione.

Questo servizio è dedicato in via prioritaria al personale scolastico, soprattutto agli insegnanti locali e a quelli provenienti da altre regione che magari hanno ottenuto la cattedra in Liguria e non sono ancora provvisti di tessera sanitaria o di medico di base.

Non solo, potranno vaccinarsi anche i lavoratori che, ad esempio, si fossero trasferiti in Liguria per qualche mese.

Per il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti: “Oggi è impossibile non riuscire a vaccinarsi in Liguria per chiunque voglia farlo, avendo a disposizione prenotazioni, open night, open day e linee dedicate. Ringrazio la nostra sanità per questa poderosa organizzazione: quest’estate abbiamo bisogno di una grandissima attenzione da parte di tutti”.