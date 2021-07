Hub vaccinale della Fiera senza internet, lunghe code

A causare il disservizio un cavo, riconducibile alla rete dati dell'hub vaccinale, tranciato in modo accidentale nel corso della notte

Rallentamenti nelle procedure di registrazione e accesso alla vaccinazione preso l'hub vaccinale della Fiera di Genova nella mattinata di lunedì 26 luglio 2021 a causa di un cavo, riconducibile alla rete dati dell'hub vaccinale, tranciato in modo accidentale nel corso della notte e in corso di riparazione.

Per questo si stanno verificando problemi alla connessione internet necessaria per completare la registrazione dei pazienti e della avvenuta vaccinazione. Gli operatori stanno comunque continuando le operazioni di vaccinazione effettuando la parte relativa alla registrazione in modalità cartacea.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti sulla situazione. Questa sera dalle 19 l'hub sarà uno di quelli coinvolti nell'open night.