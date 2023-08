Vaccini anti covid, Bassetti: "Gratis sì, ma solo per le categorie a rischio"

Vaccinazione anti covid gratuita oppure no? Sull'argomento - in vista dell'autunno e della ripresa delle campagne vaccinali - si è espresso il direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti: "Io credo che la vaccinazione anti-covid debba essere offerta ma attenzione sulla gratuità. In questi anni abbiamo visto che la scelta della gratuità ci ha fatto buttare via milioni di dosi perché molti italiani non hanno capito l'importanza di questi vaccini. Quindi è ora che aprano gli occhi sul fatto che Stato spende tanto sui vaccini, un investimento importante. Giusto quindi che il Ssn offra gratis il vaccino anti covid alle categorie a rischio" previste dalla circolare della direzione della Prevenzione del ministero della Salute, "ma gli altri lo paghino".

Così Bassetti ha commentato all'Adnkronos Salute Matteo la prossima campagna di vaccinazione anti covid, rispondendo in questo modo al collega Massimo Andreoni che giovedì aveva auspicato la fornitura gratis del vaccino a chi lo vorrà fare in autunno.

"Investire nei vaccini - conclude il medico genovese - vuol dire investire nella salute ma in questi tre anni troppi italiani hanno scelto di non farlo. Ora è giusto che sappiano che hanno un costo".