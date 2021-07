Boom di vaccini agli open day, disagi alla Fiera: "Coda infinita, poi sono terminate le dosi"

Boom di vaccini, ma anche qualche problema a Genova nella prima giornata di vaccini senza prenotazione. Dopo i 1581 vaccini somministrati a Savona nei primi quattro giorni di accessi al Palacrociere di Savona (da martedì 29 giugno a venerdì 2 luglio) nella mattinata di sabato 3 luglio sono stati effettuati 80 vaccini al Palasalute di Imperia, 50 all’ Hub vaccinale di Taggia; 110 all’hub militare di Chiavari, 160 all’hub ex Fitram alla Spezia e 188 all’hub di Sarzana presso l'ospedale San Bartolomeo. Un totale di 508 dosi di Pfizer o Moderna che fanno salire il totale a 2.597.

"Il nostro obiettivo - aveva commentato Toti - è rendere più agevole possibile l’accesso alla vaccinazione per il maggior numero possibile di cittadini, e proseguire nella campagna di vaccinazione, unica via per tornare il più rapidamente possibile alla normalità".

Non sono però mancati i problemi per quello che riguarda la città di Genova con l'hub della Fiera preso d'assalto fin dalle prime ore del mattino nonostante le vaccinazioni iniziassero solo alle ore 13, un segnale comunque importante da parte di tante persone che hanno raccolto l'invito ad aderire alla campagna vaccinale. Si sono formate lunghissime code già in mattinata e nel primo pomeriggio sono terminati i posti disponibili, le persone arrivate dopo le 14.30 sono state rimandate indietro e invitate a presentarsi nella giornata di domenica, quando l'open day inizierà alle ore 8. Diego, lettore di Genova Today, racconta la sua esperienza: "Io sono arrivato intorno alle 14 e la coda era davvero lunghissima, cominciava da piazzale Kennedy. Molte persone avevano già cominciato a tornare a casa perché i posti erano praticamente finiti, all'inizio della fila venivano distribuiti biglietti numerati con l'orario in cui presentarsi nel corso della giornata per il vaccino, ma i posti pare siano poi andati esauriti. Io ho preferito aspettare l'appuntamento classico che avevo già prenotato tramite il portale, avevo provato ad aderire all'open day per sfruttare il richiamo anticipato a 21 giorni (invece che 42, ndr) e organizzarmi meglio le vacanze, ma non è stato possibile. La situazione vissuta è stata comunque davvero surreale, nessun tipo di informazione all'ingresso, sarebbe stato meglio rimandare subito a casa le persone una volta capito che le dosi non sarebbero bastate per tutti".

Calendario open day vaccini

• Asl1 (Palasalute di Imperia e Hub vaccinale di Taggia sabato 3 e domenica 4 luglio dalle 8 alle 18);

• Asl3 (Hub della Fiera del Mare, domenica 4 luglio dalle 8 alle 13);

• Asl4 (Hub militare di Chiavari sabato 3 e domenica 4 luglio dalle 8 alle 18);

• Asl5 ( Hub ex Fitram alla Spezia e Hub di Sarzana presso l'ospedale San Bartolomeo sabato 3 e domenica 4 luglio dalle 8 alle 18).