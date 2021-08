Vaccini covid, in arrivo oltre 350mila dosi entro fine agosto. Toti: "Fondamentali per nuovi open day"

"Sono 273.780 i vaccini Pfizer e 94.000 i vaccini Moderna che arriveranno in Liguria entro fine agosto. Grazie a queste importanti forniture saremo in grado di organizzare nelle prossime settimane nuovi open day e open night sul territorio. Intanto, anche a Ferragosto sarà possibile vaccinarsi ad accesso libero negli hub di Asl1, Asl2 e Asl4". Così il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti fa il punto sulle prossime consegne di vaccini destinati alla Liguria.

In particolare, questa settimana arriveranno 51.480 dosi di vaccino Pfizer e 16.100 dosi di Moderna mentre dal 16 agosto sono attese 85.410 dosi di Pfizer e 22.500 Moderna. Dal 23 agosto sono previste 86.580 dosi di Pfizer e 27700 dosi di Moderna, mentre dal 30 agosto saranno 50.310 i Pfizer in arrivo e 27.700 i vaccini Moderna.

Per quanto riguarda le prossime iniziative ad accesso libero, la domenica di Ferragosto sono previsti: in Asl1 un open day a Taggia dalle 8 alle 12; in Asl2 sono previste open night a Cairo Montenotte all’Hub Sunrise dalle ore 20 alle ore 23; ad Alassio al centro vaccinale Bogliolo dalle 20 alle 23 (anche giovedì 12); a Savona al Terminal Crociere dalle 20 alle 23; in Asl4 una open night all’hub San Francesco di Chiavari dalle 19 alle 22.

Circa le vaccinazioni dei giovanissimi, nelle ultime settimane si è anche verificata un’impennata dei vaccinati nella fascia 12-19 anni: "Quelli che hanno ricevuto almeno una dose sono già 41.688 - ha detto ancora il presidente Toti -. Si tratta di una fascia di popolazione che abbiamo intercettato già da tempo, grazie sia agli open day e alle open night. Da mercoledì 11 agosto partirà a regime anche una linea dedicata ai giovanissimi tra 12 e 17 anni, su prenotazione all’hub di San Benigno con orario dalle 8 alle 20". Si ricorda che I minorenni devono essere accompagnati da un genitore/tutore munito di autocertificazione di responsabilità genitoriale e consenso alla vaccinazione.

"Stiamo anche valutando - conclude Toti – di attivare dopo Ferragosto linee di vaccinazione o iniziative ad hoc dedicate al personale scolastico, venendo incontro agli insegnanti che dovranno mettersi in sicurezza prima della partenza del nuovo anno scolastico".

Da martedì mattina alle ore 9 sarà anche possibile modificare la data del proprio appuntamento per la seconda dose attraverso il portale prenotavaccino.regione.liguria.it, il numero verde 800938818, le farmacie e gli sportelli Cup.