Coronavirus, in arrivo 24mila dosi di vaccini fra Moderna e Astrazeneca

Da Sestri Levante proseguiranno il loro viaggio per raggiungere la loro destinazione finale presso le strutture della provincia

Sabato 1 maggio il corriere di Poste Italiane Sda consegnerà presso l'ospedale Villa Scassi di Genova 2.900 di Moderna e ben 21mila dosi di AstraZeneca.

Il 1 maggio alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, prenderanno in carico i vaccini a Sestri Levante e proseguiranno il loro viaggio, per raggiungere la loro destinazione finale presso le strutture della provincia.

In totale il corriere Sda in collaborazione con l'Esercito Italiano consegnerà in Italia due milioni e 440.400 dosi di vaccini Johnson&Johnson, Moderna e AstraZeneca.