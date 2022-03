Vaccini anti covid, siglato accordo con la Comunità di Sant'Egidio per fragili e clochard

Prenderà il via martedì 8 marzo alle 10 nella farmacia in via Sbarbaro a Begato la vaccinazione alle persone fragili, senza fissa dimora, bambini e immigrati. È questo il frutto di un accordo siglato tra Comunità di Sant'Egidio, Regione Liguria, Asl3 Genovese e Liguria Digitale, già formalizzato nei giorni scorsi.

Sono circa 200 i bambini tra i 5 e gli 11 anni e 50 gli adulti tra quelli seguiti dalla Comunità di Sant'Egidio, a questi si aggiungono alcune decine di persone con indicazione per la terza dose ma non ancora eseguita. Grazie alla presenza di operatori di Sant'Egidio e ai vaccini forniti da Regione le somministrazioni verranno effettuate inizialmente a partire da tre diverse aree della città: centro storico, Valpolcevera, Ca' Nova, dove la Comunità di Sant'Egidio è già presente con le sue strutture.

"L'obiettivo - ha dichiarato il presidente della Regione Giovanni Toti - è quello di aiutare le persone fragili e svantaggiate, garantendo loro la salute e ampliando ulteriormente la campagna vaccinale. Queste persone si trovano in un limbo burocratico che impediva loro di accedere ai vaccini, ma grazie a Liguria Digitale e ad Asl3 è stato superato e di questo ne siamo orgogliosi".

"Pensiamo che queste persone potranno anche aumentare - ha aggiunto il responsabile della Comunità di Sant'Egidio Liguria Andrea Chiappori - con il coinvolgimento di altri attori con i quali collaboriamo, soprattutto gli Istituti Scolastici o a seguito di azioni di sensibilizzazione che abbiamo iniziato, ma che saranno rafforzate grazie a questa opportunità".