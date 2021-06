Il vaccino diventa porta a porta: iniziato nel levante il viaggio del camper "Gulliver"

Partito da Zoagli il viaggio del camper attrezzato che sta portando il vaccino tra riviera ed entroterra agevolando la somministrazione a chi ancora non ha preso appuntamento e potrà così ricevere prima e seconda dose in camper grazie a un’equipe multi-professionale

Se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna. Recitava così un vecchio proverbio che torna attuale per la campagna vaccinale grazie all'iniziativa della Asl 4 denominata "Il viaggio di Gulliver".

È partito infatti da Zoagli il viaggio di "Gulliver", camper attrezzato che sta portando il vaccino nelle piazze del Tigullio (riviera ed entroterra), per agevolare la somministrazione a chi ancora non ha preso appuntamento e potrà così ricevere sia la prima che la seconda dose in camper grazie a un’equipe multi-professionale e all’ambulatorio mobile, che raggiungerà tutte le aree dell’Asl4 (con due presìdi ogni 42 giorni per garantire prima e seconda dose).

"Gulliver" presenterà anche la campagna di prevenzione 2021/2022 con informazioni utili sulle vaccinazioni degli adulti (tetano, pneumococco, herpes zoster e anti-influenzale), su "Screening Oncologici” (mammografico-colon 50-69 anni Pap test 25-64 anni), “Screening Cardiovascolare” e molte altre tematiche legate alla prevenzione.

Il viaggio di "Gulliver" proseguirà fino al 20 settembre 2021, le vaccinazioni verranno effettuate con Pfizer e Moderna. Per avere maggiori informazioni è attiva la mail info.gulliver@asl4.liguria.it.