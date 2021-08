Vaccini senza prenotazione, il calendario. Toti: "Mancano all'appello gli over 50"

Nuove date per vaccinarsi senza prenotazione in Liguria nelle cinque Asl del territorio. Il presidente della Regione Giovanni Toti ha ufficializzato date e orari: "Consentiranno a chiunque abbia più di 12 anni e non si sia ancora vaccinato di immunizzarsi in modo semplice e veloce, ad accesso diretto”. Si parte nella serata di mercoledì 18 agosto e si prosegue venerdì 20, lunedì 23, mercoledì 25 e venerdì 27 agosto. Sarà anche possibile anticipare la seconda dose, purché siano rispettati gli intervalli minimi di tempo dalla prima somministrazione indicati dal ministero.

Chi può ricevere la seconda dose?

Vaccinati con Pfizer se la prima dose è stata fatta almeno 21 giorni prima (fino ad un massimo di 42 giorni).

Vaccinati con Moderna se la prima è stata fatta almeno 28 giorni prima (fino ad un massimo di 42 giorni).

Vaccinazione eterologa: le persone con meno di 60 anni che abbiano fatto AstraZeneca potranno anticipare la seconda dose con Pfizer/Moderna se hanno ricevuto la prima da almeno 8 settimane (fino ad un massimo di 12 settimane).

I dati sui vaccini in Liguria

"La scorsa settimana - prosegue Toti - sono più di 47mila (47.413) i liguri che hanno completato il ciclo vaccinale: la campagna sta procedendo spedita, anche se manca ancora all’appello una parte di over50 che purtroppo rischiano conseguenze anche gravi in caso di contagio, come dimostrano i pazienti nei nostri ospedali, anche in terapia intensiva. Per questo mi rivolgo soprattutto a loro, perché sfruttino l’opportunità di vaccinarsi senza prenotazione, accedendo ad uno degli hub che nei prossimi giorni saranno aperti con accesso libero da Sanremo a Sarzana. Il vaccino è la nostra unica difesa efficace contro il Covid, l’unico modo che abbiamo per mettere in sicurezza noi stessi e chi ci sta vicino, garantendo anche da settembre una ripresa stabile e duratura sia delle attività scolastiche, con i ragazzi che devono poter tornare in classe in presenza, sia del mondo produttivo".

Calendario open night in Liguria | Vaccini senza prenotazione

ASL1 (dalle ore 19 alle ore 22)

18 e 27 agosto al Pala Salute di Imperia

20 e il 25 agosto al Palafiori Sanremo

23 agosto a Camporosso

ASL2 (dalle ore 20 alle ore 23)

18-23-25 agosto al Terminal Crociere Savona

20-27 agosto Cairo Montenotte e Alassio

ASL3 (18-20-23-25-27 agosto)

Hub San Benigno (torri Msc, orario 20-24)

Teatro della Gioventù (orario 19-23)

Sala Chiamata del Porto (orario 19-22)

ASL 4 (orario 19-22)

18-20-23-25-27 agosto all’Hub San Francesco di Chiavari

ASL 5 (orario 19-22)