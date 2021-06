Coronavirus, il calendario (aggiornato) delle vaccinazioni in Liguria

A sei mesi dalla partenza della campagna vaccinale anti coronavirus in Liguria, il calendario delle prenotazioni e delle vaccinazioni cambia ancora una volta sulla base delle ultime raccomandazioni del generale per l’emergenza covid, il generale Francesco Figliuolo, e delle raccomandazioni di Ema e Aifa relative all’utilizzo di Astrazeneca.

Nelle ultime due settimane di maggio, dunque, sono state anticipate le prenotazioni per gli under 50 ed è stata aperta una “corsia preferenziale” senza fasce d’età per chi decide di scegliere Astrazeneca, mentre a giugno è arrivata l'accelerata per l'avanzata per fasce d'età: nelle prime due settimane del mese la Liguria ha programmato l'apertura delle prenotazioni sino ai 12 anni, con modalità e tempi diversi.

Ecco nel dettaglio il calendario vaccini:

Fascia 45-49 anni

Sono comprese le persone nate tra il 1 gennaio 1972 e il 31 dicembre 1976, che possono scegliere tra Astrazeneca o Pfizer/Moderna.

Quando prenotare: dalle ore 23 di venerdì 21 maggio solo online - da lunedì 24 maggio anche tramite gli altri canali



Come prenotare:

Online su prenotovaccino.regione.liguria.it (24 ore su 24)

Numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali)

Farmacie che effettuano servizio Cup

Fascia 40-44 anni

Persone nate tra il 1 gennaio 1977 e il 31 dicembre 1981

Quando prenotare: dalle ore 23 di venerdì 28 maggio solo online - da lunedì 31 maggio anche tramite gli altri canali

Come prenotare:

Online su prenotovaccino.regione.liguria.it * (24 ore su 24) vedi il tutorial

(24 ore su 24) vedi il tutorial Numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali)

Farmacie che effettuano servizio Cup

Fascia 35-39 anni

Persone nate tra il 1 gennaio 1982 e il 31 dicembre 1986

Quando prenotare: da lunedì 7 giugno tramite tutti i canali

Come prenotare:

Online su prenotovaccino.regione.liguria.it * (24 ore su 24) vedi il tutorial

(24 ore su 24) vedi il tutorial Numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali)

Farmacie che effettuano servizio Cup

Fascia 30-34 anni

Persone nate tra il 1 gennaio 1987 e il 31 dicembre 1991

Quando prenotare: dalle 23 di martedì 8 giugno solo online - da mercoledì 9 giugno anche tramite gli altri canali

Come prenotare:

Online su prenotovaccino.regione.liguria.it * (24 ore su 24) vedi il tutorial

(24 ore su 24) vedi il tutorial Numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali)

Farmacie che effettuano servizio Cup

Fascia 25-29 anni

Persone nate tra il 1 gennaio 1992 e il 31 dicembre 1996

Quando prenotare: dalle 23 di mercoledì 9 giugno online, da giovedì 10 giugno anche sugli altri canali.

Come prenotare:

Online su prenotovaccino.regione.liguria.it * (24 ore su 24) vedi il tutorial

(24 ore su 24) vedi il tutorial Numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali)

Farmacie che effettuano servizio Cup

Fascia 19-24 anni

Persone nate tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 2002

Quando prenotare: dalle 23 di giovedì 10 giugno online, venerdì 11 giugno anche sugli altri canali

Come prenotare:

Online su prenotovaccino.regione.liguria.it * (24 ore su 24) vedi il tutorial

(24 ore su 24) vedi il tutorial Numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali)

Farmacie che effettuano servizio Cup

Fascia 12-18 anni

Persone dai 12 anni compiuti ai 18 anni compiuti

Quando prenotare: dalle 23 di lunedì 7 giugno online, da martedì 8 giugno anche tramite gli altri canali

Come prenotare:

Online su prenotovaccino.regione.liguria.it * (24 ore su 24) vedi il tutorial

Numero verde 800 938 818 (dalle 8 alle 18 nei giorni feriali)

Farmacie che effettuano servizio Cup

Sportelli Cup di Asl e ospedali

Prenotazione volontaria con Astrazeneca fascia 18-60

Quando prenotare: dalle ore 23 di lunedì 31 maggio

Come prenotare: online su prenotovaccino.regione.liguria.it * (24 ore su 24)

Che documenti servono per prenotare il vaccino

• tessera sanitaria valida

• codice fiscale

Deleghe: La prenotazione può essere effettuata anche da familiari o amici, anche in questo caso basta avere a disposizione la tessera sanitaria e il codice fiscale della persona che si deve vaccinare.

Come prenotare la seconda dose

Il vaccino anti-Covid prevede la somministrazione di due dosi (sulla distanza tra una e l’altra ci sono state modifiche a seconda della tipologia di vaccino). Alla prenotazione della prima dose di vaccino verranno comunicati data e orario per la somministrazione del richiamo.

Dove fare il vaccino

I vaccini a oggi possono essere fatti negli hub vaccinali della Liguria, negli ambulatori attrezzati dei medici di famiglia e in farmacia (Astrazeneca).

Dal 27 maggio le farmacie inizieranno a prendere prenotazioni anche per l’utilizzo del vaccino Pfizer, e dal 31 maggio inizieranno a somministrarlo, inizialmente saranno 100, dal 7 giugno diventeranno 150.