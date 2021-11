Protestano i genitori no green pass: "Non possiamo accompagnare i nostri bambini alle vaccinazioni obbligatorie"

I genitori no green pass non possono accompagnare i figli a fare le vaccinazioni obbligatorie.

È quanto stabilito dall'Asl 3 per chi porta i bambini "a fare pic" negli ambulatori genovesi: mamma o papà devono avere il green pass valido. A darne notizia è Alberto Ferrando, presidente dei pediatri extra ospedalieri della Liguria: "Non c'è stata alcuna comunicazione ufficiale o ufficiosa da parte di Alisa, né da parte dell’azienda sanitaria - spiega il dottore - purtroppo le notizie ai pediatri curanti arrivano direttamente dai genitori quando subiscono qualche situazione".

Dopo le proteste delle famiglie, l'associazione si è attivata per cercare una soluzione: "Abbiamo avvisato che in questo modo si corre il rischio di creare disagi e non adesione alla vaccinazione".

"La cosa che stupisce è che da un punto di vista legale viene detto che è così ed è obbligatorio - continua Alberto Ferrando - ma a questo punto il Green pass per coerenza dovrebbe essere richiesto per l’accesso a tutte le strutture sanitarie".

In attesa degli sviluppi, l'ipotesi più accreditata sarebbe quella di un tampone gratuito che, in caso di negatività, consentirebbe l'ingresso al genitore, il pediatra per entrare in ambulatorio raccomanda: "Mettere bene la mascherina e in ambienti chiusi se possibile utilizzare una Ffp2 ed evitare soggiorni prolungati in locali chiusi e affollati". E poi l'appelo ai no vax: "Faccio anche un appello a chi non si è vaccinato a rivalutare la cosa perché in alcune parti del mondo, ad esempio in Germania, si sta osservando una nuova epidemia di non vaccinati".