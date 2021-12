Vaccini, somministrazioni al via per i bambini: con 'Capitan Vaccino' e i pediatri

Partono oggi, giovedì 16 dicembre 2021, le somministrazioni dei vaccini per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni in Liguria. Il presidente della Regione Giovanni Toti ha snocciolato alcuni numeri alla vigilia del via: "Sono arrivate in queste ore le 36mila dosi di vaccino pediatrico destinate ad ognuna della Asl della Liguria e all’ospedale Gaslini, 6.000 per ognuna. Al momento sono 4.421 i prenotati. Ogni hub vaccinale avrà ingressi e sale dedicate ai più piccoli, in cui saranno presenti i pediatri di libera scelta che saranno a disposizione delle famiglie, coordinati degli esperti dell’ospedale Gaslini. Ad accogliere i più piccoli ci sarà Capitan Vaccino, che darà il benvenuto nelle sale dedicate per renderle più a misura di bambino"

I 4.421 prenotati nella fascia 511 anni sono così suddivisi: 292 in Asl1, 826 in Asl2, 2.531 in Asl3, 349 in Asl4 e 423 in Asl5.

Sempre nella giornata di oggi, giovedì 16 dicembre 2021, alle ore 17.30 andrà in scena l’iniziativa 'vaccinazione anti covid e bambini, dal Gaslini la parola ai medici' per informare le famiglie e fornire loro tutti gli strumenti necessari per decidere in modo consapevole. Gli esperti dell'Istituto Gaslini, i professionisti dell'Ordine dei medici e i pediatri di libera scelta risponderanno alle domande dei genitori: per garantire al più alto numero possibile di famiglie di poter ascoltare le risposte qualificate dei medici, l’evento verrà trasmesso in diretta da diversi media della nostra regione, dalle televisioni locali alle testate giornalistiche on line, anche attraverso i loro canali social, oltre che attraverso la pagina Facebook di Regione Liguria.

Per quanto riguarda, poi, la campagna vaccinale rivolta alla popolazione over12, “dalla fine di novembre - ha detto ancora Toti - il ritmo delle vaccinazioni sul fronte delle prime dosi ha avuto un incremento notevole, con oltre 7000 prime dosi a settimana (7.178 tra il 22 e il 29 novembre, 9.097 del 29 novembre al 6 dicembre, 7.101 dal 6 al 13 dicembre), ben di più delle circa 3000 a settimana di quelle precedenti. Negli ultimi 2 giorni sono state somministrate oltre 12mila terze dosi al giorno, con 12.071 dosi il 13 dicembre e 12.001 il 14 dicembre”.

I centri vaccinali per la fascia pediatrica in Liguria

Asl 1

Palasalute Imperia: da lunedì a venerdì, dalle 14 alle 19.

Palafiori Sanremo: 16, 17, 20, 22, 23, 27 e 30 dicembre. Dalle 15 alle 19.

Asl 2

Savona-terminal crociere: mercoledì, dalle 14.30 alle 18.30.

Finalborgo-Santa Caterina, via Lancillotto: martedì, dalle 14.30 alle 18.30.

Cairo Montenotte-Hub Sunrise Via Cortemilia, mercoledì, dalle 14 alle 20.

Alassio-Alassio salute: giovedì, dalle 14 alle 20.

Asl 3

Villa Bombrini: da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 13.

Fiumara-Palazzo della Salute, via degli Operai 80, 1° piano: mercoledì, dalle 14 alle 17.

Palazzo della Salute Struppa, via Struppa 150: da lunedì a venerdì, dalle 12 alle 13.

Casa della salute Quarto, via G. Maggio 6: martedì e giovedì, dalle 8.30 alle 10.30.

Casa della salute, via Multedo di Pegli 2 C: da lunedì a sabato, dalle 8 alle 13.

Asl 4

Nei giorni feriali con orario 14-20, escluso sabato e festivi (no 24 e 31 dicembre):

Rapallo-ospedale piano terra presso ex punto primo intervento oculistico.

Lavagna-ospedale 2° piano presso S.C. pediatria.

Sestri Levante-ospedale 2° piano presso consultorio.

Asl 5