Vaccini ai senza fissa dimora, boom di adesioni a Caricamento

Sono 150 le persone vaccinate in una mattina, il 20 ottobre è in programma la seconda dose

Sono arrivati da tutti i quartieri di Genova per mettersi in coda davanti al camper dei vaccini. Sono 150 le persone senza fissa dimora che questa mattina hanno ricevuto la prima dose di Pfizer, grazie a un'iniziativa dell'Asl 3 in concerto con il Comune e le associazioni del terzo settore sul territorio.

La somministrazione continuerà anche nel pomeriggio finchè si presenteranno persone al punto vaccinale allestito accanto a palazzo San Giorgio, lato uscita della metro.

I clochard e gli stranieri senza documenti né iscrizione anagrafica sono venuti a conoscenza dell'opportunità di vaccinarsi proprio grazie alle onlus che li hanno accompagnati e che li seguiranno durante tutto l'iter vaccinale: dall'iscrizione, alla consegna dei documenti, fino all'inoculazione. I neo vaccinati saranno poi assistiti nelle successive 48 ore per eventuali reazioni avverse.

Il 20 ottobre è in programma un’altra giornata di vaccinazione, dedicata alla somministrazione della seconda dose sempre in piazza Caricamento.