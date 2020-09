L'app "Spiaggiati" va in pensione: scaricata da 90mila persone

Ultimo weekend per l'app "Spiaggiati", che ha indicato in ogni settimana i posti in spiaggia disponibili a Genova in tempo reale.

La app, utilizzata da quasi 90mila utenti, è servita insieme al lavoro dei volontari e delle associazioni locali che, insieme a steward messi a disposizione dall'autorità portuale e dalla Polizia Locale, si sono occupati di controllare gli accessi. E dunque nei fine settimana estivi, sostiene il Comune, non si sono registrati particolari problemi. Anche se alcune problematiche si sono verificate ad esempio a Voltri di sera con veri e propri "accampamenti selvaggi" sul litorale.

Particolarmente importante è stato anche l'apporto di 45 volontari dell'Anc e 69 volontari civici che si sono impegnati in questi mesi al servizio della cittadinanza.

Dal prossimo weekend, dunque, l'accesso alle spiagge libere non sarà contingentato, anche se il Comune ricorda che permangono le prescrizioni di distanziamento di 3 metri tra gli ombrelloni e 1,5 metri tra le persone.