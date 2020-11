Mascherina abbassata anche durante il trasporto in questura, 23enne denunciato

Durante i servizi straordinari predisposti per il fine settimana appena trascorso i poliziotti del commissariato Centro e Pré, in collaborazione con personale del VI Reparto, hanno effettuato numerosi giri di controllo, identificando sei persone.

Un 23enne della Guinea è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale per aver cercato di sottrarsi a un controllo sbracciando e spintonando gli agenti. Durante il trasporto in questura ha cercato di sfondare a calci la paratia divisoria della volante.

Il giovane è stato anche sanzionato amministrativamente per ubriachezza e per aver violato le norme anti covid avendo tenuto sempre la mascherina abbassata.