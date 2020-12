Violano il 'coprifuoco' e guidano ubriachi, denunce e multe

Nel corso della notte fra lunedì 14 e martedì 15 dicembre 2020 i carabinieri di Savignone, Busalla e Santa Margherita Ligure, nel corso di un mirato servizio di controllo alla circolazione stradale nonché finalizzato al controllo del rispetto delle limitazioni per il contenimento della pandemia in atto, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza tre persone.

I primi due a finire nei guai sono stati un 22enne di Sant'Olcese gravato da pregiudizi di polizia e un 24enne di Busalla, entrambi con un tasso alcolemico pari a 1,40 grammi/litro.

A Santa Margherita i carabinieri hanno fermato alla guida di una Smart una 37enne, con pregiudizi di polizia, con un tasso alcolemico pari a 1,05 grammi/litro. I militari hanno ritirato le patenti di guida e contestato sanzioni per oltre tremila euro.