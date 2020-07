«Mamma ho il covid, mi servono 200mila euro», attenzione alla nuova truffa

Le truffe sono sempre un reato deprecabile, ma lo diventano ancora di più quando si gioca sulla salute delle persone.

I carabinieri della stazione di Marassi hanno raccolto la denuncia sporta da una donna, classe 1945, che ha riferito di aver ricevuto una telefonata da parte di una donna, che, spacciandosi per sua figlia, le ha detto di essere stata ricoverata all'ospedale San Martino di Genova poiché contagiata da covid-19 e che pertanto necessitava urgentemente della somma di 200mila euro per pagare le spese derivanti da cure mediche particolari e specialistiche.

L'anziana vittima ha successivamente consegnato a una complice della truffatrice, giunta presso la sua abitazione e qualificatasi come incaricata dell'ospedale, denaro contante e monili in oro per un valore complessivo pari a 10mila euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Indagini in corso.