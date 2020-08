Covid, nessun limite su bus e treni ma obbligo mascherina

Regione Liguria ha adottato le linee guida approvate il 6 agosto dalla Conferenza delle regioni.

Le disposizioni, in continuità con quelle già in vigore, sono prorogate fino al 7 settembre.

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto pubblico resta l'obbligo di indossare la mascherina per coprire naso e bocca (sia per i posti in piedi, sia seduti, da mantenere per tutto il periodo di permanenza a bordo) ma non c'è riduzione dei posti disponibili, per garantire la continuità del servizio pubblico mantenendo le giuste precauzioni ma senza diminuire l'offerta dei posti sui treni e sugli autobus.

Per quanto riguarda la deroga al distanziamento sociale per i conviventi, l'ordinanza, in conformità al decreto del Governo e nel rispetto delle linee guida, precisa che può essere estesa anche "ai congiunti, o a tutte le persone con le quali si intrattengono relazioni sociali abituali".