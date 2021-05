Covid, Toti vaccinato con AstraZeneca: «Sto bene, felice di aver ricevuto la dose»

Con la maglietta "Adulto e vaccinato" il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha ricevuto il vaccino AstraZeneca all'hub della Fiera di Genova nella mattinata di venerdì 28 maggio 2021.

«Sono particolarmente felice - ha detto Toti - , mi sento bene. Sono contento, dopo mesi che ci occupiamo praticamente solo di vaccini e che lavoriamo per immunizzare tutta la nostra popolazione a partire dai più fragili, di aver ricevuto il vaccino»

«La campagna vaccinale nella nostra regione sta andando veramente bene - aggiunge il Governatore - Ieri abbiamo toccato i 15 mila vaccini, che in Liguria significa l’1 % della popolazione che ogni giorno viene messa in sicurezza. Devo ringraziare tutti le persone che lavorano nel nostro sistema sanitario regionale, a qualsiasi livello, perché stanno facendo un gigantesco lavoro. Non parlo solo della campagna di vaccinazione, perché non dobbiamo dimenticare che questa fase arriva dopo un anno particolarmente duro e complesso. Credo che questa sia la migliore dimostrazione del fatto che, al di là di qualche disguido, di qualche critica e polemica di troppo, abbiamo un sistema sanitario straordinario fatto di persone straordinarie».