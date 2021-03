Medici di famiglia non informati sui vaccini, Toti: "Scandaloso"

Secondo il presidente, la Regione avrebbe inviato tutte le indicazioni per l'accesso al servizio: "Se esiste un medico di medicina generale che non conosce quali sono i suoi compiti è per sua negligenza grave"

Al termine della prima giornata di prenotazione del vaccino tramite i medici di famiglia, il presidente della Regione Giovanni Toti alza i toni contro una parte della categoria.

"Putroppo in alcuni casi riceviamo segnalazioni di medici di medicina generale che dicono di non sapere nulla oppure che spengono il telefono o dichiarano che la loro reperibilità è limitata ad alcuni orari al giorno - tuona il governatore - francamente trovo che sia un comportamento che in qualche modo inficia l'intero sforzo di una categoria e ingiustamente".

Se da una parte molte sono le testimonianze di cittadini, raccolte anche da Genova Today, che non hanno ricevuto informazioni sulla vaccinazione dal proprio medico di famiglia, dall'altra proprio alcuni professionisti dichiarano di non aver ricevuto le corrette disposizioni o di aver incontrato difficoltà nella gestione del software.

Ma Toti non ci sta: "Ritengo che sia scandaloso che qualcuno oggi tra i medici di medicina generale non abbia avuto modo di informarsi visto che Regione ha fornito loro non solo il sistema di prenotazione, non solo il tutorial web per imparare ad usarli, francamente cosa assai semplice, ma anche tutte le indicazioni per le modalità di accesso al servizio, come trattare i propri pazienti, gli hub di vaccinazione, il personale dedicato e lo ha fatto attraverso la rete più capillare possibile, quindi non credo esista un medico di medicina generale se non per sua negligenza grave che non conosca quali sono i suoi compiti».

Al di là della polemica, nel pomeriggio di martedì sono stati 5.200 i pazienti delle categorie ultravulnerabili, vulnerabili e prioritari che hanno potuto prenotarsi e che sono stati presi in carico dai medici di famiglia; 3.600 tra personale scolastico, vigili urbani, protezione civile, uffici giudiziari e vulnerabili, le persone che riceveranno dal 15 marzo, da lunedì prossimo cioè, le dosi di Astrazeneca dal proprio medico di famiglia in uno degli hub attivati per singolo distretto.

Il piano vaccinale, in seguito all'ordinanza del Ministro della Salute Speranza che ha ampliato l’utilizzo del vaccino AstraZeneca agli over 65 quindi, sarà di conseguenza rimodificato.