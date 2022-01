Covid, Toti: "Il governo decida al più presto di tamponare solo i sintomatici"

"Pandemia burocratica! Questo è diventato il covid. Dopo un’intera giornata di lavoro con medici, farmacisti, dirigenti sanitari per cercare di dare risposte ai cittadini in balìa di regole complicate e in continuo cambiamento su isolamento, certificati e quarantena, sono sempre più convinto che così non si possa più andare avanti".

Arriva verso sera lo sfogo del presidente della Regione Liguria e assessore regionale alla Sanità Giovanni Toti, quando il bollettino quotidiano certifica, martedì 11 gennaio 2022, 45mila tamponi processati nelle ultime 24 ore: "Il governo decida al più presto di tamponare solo i sintomatici, altrimenti non saremo travolti dai malati ma dalle carte e dai tamponi. Solo oggi in Liguria ne abbiamo fatti 47mila, il sistema non può più reggere questo tamponificio, nonostante il grande sforzo di tutti".

Prosegue intanto la campagna vaccinale: “Sono quasi 10 mila le prime dosi somministrate negli ultimi sei giorni in Liguria mentre sono 3.814 le prenotazioni effettuate nell’ultima settimana sempre per la prima dose - spiega Toti - Un balzo in avanti importante dopo l’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 e l’ampliamento del super green pass che ci consentirà di aumentare ancora l’immunità di massa”.

“Le prenotazioni per i bambini nella fascia tra i 5 e gli 11 anni nell’ultima settimana ammontano a 4.560, con un balzo in avanti di quasi mille prenotazioni al giorno nelle ultime 48 ore - ha aggiunto il presidente -. Una risposta importante da parte delle famiglie che hanno capito l’importanza di mettere in sicurezza i propri figli, limitando anche la circolazione del virus. Per quanto riguarda invece i ragazzi tra i 12 e 15 anni, su una platea di 39.102 ragazzi, 26.457 hanno effettuato almeno la prima dose (22.397 hanno completato il ciclo). Ricordo anche che da domani, mercoledì 12 gennaio alle ore 18 sul portale e dalle ore 8 del giorno successivo tramite tutti gli altri canali, partiranno le prenotazioni per la dose booster relativa alla fascia tra i 12 e i 15 anni”.