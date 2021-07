Covid, Toti approva il green pass di Macron: "Giusto impedire l'accesso a bar, ristoranti, cinema ai non vaccinati"

Giovanni Toti dice sì alla linea francese. Il presidente della Regione Liguria approva le misure annunciate dal presidente francese Emmanuel Macron in tema di vaccinazioni. «Sul green pass sono d’accordo con la Francia!», scrive il Toti sulla sua pagina Facebook - Da governatore, come potrei spiegare ai cittadini che si sono vaccinati che potrebbero dover di nuovo limitare le loro libertà, nonostante tanti sacrifici, per colpa di chi non si è voluto proteggere?».

L'annuncio arriva il giorno dopo la conferenza stampa di Macron in cui il presidente annuncia l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e l'estensione del pass sanitario, il green pass, che dal 21 luglio sarà necessario per entrare in luoghi che accolgono più di 50 persone, mentre dal primo agosto verrà utilizzato per accedere a bar, ristoranti e centri commerciali. La misura sarà applicata anche sui mezzi di trasporto sulle lunghe distanze, ma risparmierà il trasporto locale.

«Io mi sono vaccinato - continua Giovanni Toti nel suo post - Come me milioni di persone lo hanno fatto per senso civico, per la propria salute e quella degli altri. Non è un obbligo ma credo sia giusto, come ha scelto la Francia, impedire l’accesso a bar, ristoranti, cinema e tante altre attività a chi non ha il green pass o almeno il tampone fatto nelle ore precedenti. Perché queste libertà le abbiamo riconquistate soprattutto grazie ai cittadini che quel vaccino l’hanno fatto. E non meritano oggi di doverci rinunciare per colpa di chi è rimasto a guardare...e spesso a criticare».

In Francia la decisione di Macron ha provocato un'impennata di prenotazioni per i vaccini, un milione in poche ore riportano i media francesi, chissà che la presa di posizione di Toti non generi lo stesso risultato in previsioni di simili restrizioni sul territorio italiano.