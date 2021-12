Aumentano i contagi, Toti: "Campanello d'allarme ma situazione migliore di un anno fa grazie ai vaccini"

Torna sul primo caso di variante Omicron il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti: "È l’ulteriore dimostrazione del funzionamento delle nostra attività di screening e tracciamento - ha scritto in una nota - Fortunatamente la persona anziana contagiata aveva già ricevuto due dosi di vaccino e per questo presenta sintomi lievi che non richiedono il ricovero ospedaliero il che significa che il vaccino è efficace e funziona”.

Circa l’aumento dei casi il presidente Toti aggiunge: “Non possiamo dimenticare che lo scorso anno in questo periodo, con dati di incidenza analoghi, avevamo quasi il 100% di posti letto occupati e ci apprestavamo a trascorrere il Natale chiusi nelle nostre case". Secondo il bollettino di oggi, sabato 11 dicembre, i parametri della zona gialla sarebbero stati superati, ovvero 10% di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive e il 15% in area medica: "È un campanello di allarme ma nulla di più: si tratta di percentuali molto prudenziali che il governo ha stabilito prima dell'estate come termometro del covid. Vuol dire che il virus c'è e bisogna certamente mantenere alta l’attenzione, proseguendo con la campagna vaccinale, ma la situazione è comunque infinitamente migliore rispetto a un anno fa".

Il governatore non ha dubbi, il merito è dei vaccini: "Sono l’unica arma efficace per sconfiggere il covid. Secondo l'ultimo decreto, in zona gialla non cambia alcuna delle norme oggi in vigore per la vita economica e sociale del paese, salvo l'obbligo di mascherina all'aperto quando si è impossibilitati al distanziamento quindi in tutti i centri urbani”.

Il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi aggiunge: “I contagi stanno ancora crescendo e anche i ricoveri ospedalieri, ma l’Istituto Superiore di Sanità ha previsto un picco intorno a Natale, dopo di che ci aspettiamo un assestamento e un’inversione dell’attuale trend. A livello provinciale, oltre all’imperiese che risente della vicinanza con la Costa Azzurra, si registra un aumento della circolazione del virus anche nell’area genovese. Fortunatamente la campagna vaccinale sta procedendo in modo sostenuto, con oltre 13mila dosi somministrate nelle ultime 24 ore”.