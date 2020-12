Donati 14 tablet a rsa e strutture protette nel Tigullio

In occasione delle festività natalizie, le associazioni Rotaract Golfo del Tigullio, Lions Club Chiavari Host e Rotary Club Chiavari Tigullio hanno acquistato e donato 14 tablet a strutture protette e rsa del Golfo del Tigullio.

Le Associazioni hanno mappato ed individuato tutte quelle strutture sprovviste o non sufficientemente attrezzate degli strumenti con cui poter comunicare tra ospiti e famiglie.

«Nessuno a Natale dovrebbe essere diviso dalla propria famiglia solamente perché si trovi in uno stato di fragilità», spiegano in una nota i promotori. Così i soci dei tre Club chiavaresi si sono attivati per trovare una soluzione.

Ecco le strutture che hanno ricevuto i tablet: Opere Pie Devoto Marini Sivori a Lavagna; Fondazione Divina Provvideza Cordeviola a Lavagna; Casa di Riposo Le Due Palme a Sestri Levante; Residenza Protetta Chiara Luce a Casarza Ligure; Residenza Protetta per Anziani Casa Arcobaleno a Castiglione Chiavarese; Villa Gritta di Nuova Assistenza Onlus a Cogorn; Casa di Riposo Pietro Torriglia a Chiavari; Residenza Protetta Conte Canevaro a Zoagli; Casa Gianelli RSA a Chiavari; Casa Di Riposo Antonio Morando a Chiavari; Residenza Casa dei Tigli a Temossi; Residenza La Madonnina a Sopralacroce; Residenza Bucaneve a Mezzanego.