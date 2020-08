Coronavirus, la Regione: «Sierologici gratis agli agenti di polizia entro fine agosto»

“Piena collaborazione” con le Questure di Imperia e di Genova per l’avvio entro la fine di agosto dei test sierologici sugli agenti di polizia da parte del personale rispettivamente della Asl1 e della Asl3.

A darne notizia - buttando acqua sul fuoco delle polemiche - è l’assessorato alla Sanità della Regione Liguria, che ricorda che in base alla delibera approvata dalla Giunta il 5 giugno scorso, i test saranno gratuiti per il personale.

Per quanto riguarda Genova, la Regione fa sapere che la procedura è in fase di definizione e che i test saranno avviati entro la fine di agosto: «Nei prossimi giorni la Questura del capoluogo ligure comunicherà gli elenchi degli agenti da sottoporre all’accertamento alla Asl3 che potrà quindi organizzare le giornate di prelievo presso una sede Asl o una sede indicata dalla Questura».

«Per quanto riguarda l’imperiese - conclude la Regione - la Questura ha comunicato alla Asl il numero di poliziotti che saranno sottoposti al test e nella seconda metà del mese inizieranno i prelievi. Si tratta, in particolare, di 130 agenti ad Imperia, 60 a Sanremo e 63 a Ventimiglia. In caso di esito positivo del test, si procederà immediatamente ad effettuare il tampone, ponendo la persona interessata in isolamento fiduciario obbligatorio».