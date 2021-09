Test salivari: 13 scuole sentinella per frenare il virus

Per frenare il virus tra i banchi di scuola arrivano i test salivari.

Il piano di monitoraggio riguarderà le scuole primarie e secondarie di primo grado al fine di svolgere la didattica in presenza senza classi in quarantena. Sono 13 gli istituti individuati in Liguria per la campagna di testing nelle cosiddette scuole sentinella, è stato deciso al tavolo di lavoro attivato dagli assessorati alla Scuola e alla Sanità di Regione Liguria, con Alisa e la Direzione scolastica della Liguria.

"Il modello di individuazione delle scuole sentinella, già risultato efficiente in alcune realtà regionali - ha spiegato Toti -, consentirebbe di monitorare un campione significativo di studenti, in Liguria circa 1.178 al mese visto che le scuole ruoteranno ogni 15 giorni. Partiremo nei primi giorni di ottobre con 5 scuole a Genova e provincia, 3 nello spezzino, 3 nell'imperiese, 2 a Savona e provincia".

Il test, che avverrà con il consenso informato delle famiglie degli alunni, sarà effettuato con prelievo salivare da eseguire a casa direttamente dalle famiglie (Alisa realizzerà un video tutorial e fornirà un manuale cartaceo), mentre il tampone, consegnato dalle scuole ai referenti Asl territoriali, sarà processato poi nel laboratorio dedicato.

Al 22 settembre sono 29 le classi in quarantena dopo la scoperta di un caso di covid nelle ultime 24 ore. La percentuale totale non desta però preoccupazione: si tratta dello 0,35 per cento delle 8.146 classi in Liguria.