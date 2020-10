Commenda, fila chilometrica per i test covid gratuiti

Oltre 100 persone si sono messe in coda lunedì mattina per sottoporsi al test rapido gratuito sul coronavirus nel laboratorio temporaneo che Asl e Regione hanno istituito nei locali della Commenda di Prè per effettuare uno screening del centro storico, zona in cui si è sviluppato un cluster.

La fila, alle 9, era lunghissima, e arrivava sino in vico delle Monachette: per fare il test è necessario prima registrarsi nel punto presidio Asl, facendosi consegnare il ticket, e poi aspettare la chiamata all’interno della Commenda, dove viene eseguito un test antigenico mediante tampone nasale che fornisce una risposta entro 6-8 minuti. Se il test risulta positivo, la persona viene trattenuta all’interno dell’ambulatorio per essere sottoposta al tampone vero e proprio, che accerta definitivamente l’eventuale positività.

L’ambulatorio è stato aperto giovedì mattina, e tra le 8 e le 14 - orario di apertura - ha eseguito 150 test. Nei giorni successivi è rimasto aperto, incrementando il lavoro con risultati che si sono riflessi anche nel conteggio giornaliero dei casi positivi da coronavirus: nei giorni scorsi nel territorio della Asl 3 sono cresciuti sempre a due cifre.

In coda lunedì mattina residenti e lavoratori del centro storico decisi a sottoporsi al test: una parte dovrà necessariamente tornare nei prossimi giorni per eseguirlo, vista l’affluenza massiccia.