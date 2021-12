Vaccini covid: oltre 7.500 terze dosi prenotate nel primo giorno per gli over 18

Sono partite ieri, mercoledì 1 dicembre 2021, le prenotazioni delle terze dosi di vaccini anti covid per la fascia 18-40 anni e nella prima giornata sono state 7.588 le persone che hanno prenotato il 'booster'. Di questi 491 nella Asl 1 Imperiese, 1.045 nella Asl 2 Savonese, 3.997 nella Asl 3 Genovese, 600 nella Asl 4 del Tigullio e 1.455 nella Asl 5 Spezzina.

I dati sono stati comunicati dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, nel consueto punto giornaliero sulla campagna vaccinale. "Negli ultimi due giorni hanno ricevuto la terza dose 10.338 persone. Per quanto riguarda invece la prima dose sono 591 le persone a cui è stata somministrata, nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.194.418 oggi. Per quanto riguarda la dose aggiuntiva siamo saliti a 169.536. Stiamo correndo senza sosta per far fronte al virus e vaccinare la maggior parte delle persone".

Nel frattempo dopo il via libera di Aifa arrivato oggi per le vaccinazioni ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, ieri nella sede di Regione Liguria il presidente Toti ha incontrato i pediatri in previsione proprio dell’inizio delle vaccinazioni per questa fascia d’età, organizzando, in tutta la regione, luoghi a loro dedicati.

“Noi siamo pronti a partire entro la metà di dicembre – spiega il presidente Toti – E’ già iniziato il confronto tra Alisa e le Asl per individuare, insieme ai distretti, centri ad hoc e adeguatamente attrezzati per accogliere i più piccoli”.

Intanto aumentano i positivi in Liguria, a quota 549, su un totale di 6.006 tamponi molecolari e 9.567 test rapidi. Di questi 148 sono stati registrati nella Asl 1 Imperiese, 115 nella Asl 2 Savonese, 175 nella Asl 3 Genovese, 57 nella Asl 4 e 53 nella Asl 5 Spezzina. Ventuno le persone ricoverate in terapia intensiva di cui 19 non vaccinate.